Через мобільний додаток Приват24 можна купити єдиний квиток на трамвай і тролейбус на день, тиждень або місяць.
Дивися повний текст Дніпро запустив єдиний проїзний.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 08:00
Дніпро запустив єдиний проїзний
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Дивися повний текст Дніпро запустив єдиний проїзний.
Додано: Чет 20 вер, 2018 08:00
Трясця, міська влада Дніпра працює тільки для московської нацменшини? Місто вже повністю очистили від українців?
Додано: Чет 20 вер, 2018 08:09
До відома. Ця російськомовна і єврейська нацменшина з Приватом зупинили наступ "ополченців" з московитами
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