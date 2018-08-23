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Дніпро запустив
єдиний проїзний

Дніпро запустив єдиний проїзний
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:00

Дніпро запустив єдиний проїзний

Пропонуємо до обговорення:
Через мобільний додаток Приват24 можна купити єдиний квиток на трамвай і тролейбус на день, тиждень або місяць.

Дивися повний текст Дніпро запустив єдиний проїзний.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:00

Трясця, міська влада Дніпра працює тільки для московської нацменшини? Місто вже повністю очистили від українців?
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:09

До відома. Ця російськомовна і єврейська нацменшина з Приватом зупинили наступ "ополченців" з московитами
treschov
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