У Києві до 28 жовтня частково обмежать рух транспорту на Північному мості в напрямку Троєщини.
Дивися повний текст У Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту до 28 жовтня.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 09:00
У Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту до...
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Дивися повний текст У Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту до 28 жовтня.
Додано: Чет 20 вер, 2018 09:00
Ушльопки. Там і так кожен вечір повна опа із-за ремонту мосту Метро, так тепер всих взагалі хочуть залишити на правому березі.
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