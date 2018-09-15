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У Києві обмежать рух транспорту
на Північному мосту до...

У Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:00

У Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту до...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві до 28 жовтня частково обмежать рух транспорту на Північному мості в напрямку Троєщини.

Дивися повний текст У Києві обмежать рух транспорту на Північному мосту до 28 жовтня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:00

Ушльопки. Там і так кожен вечір повна опа із-за ремонту мосту Метро, так тепер всих взагалі хочуть залишити на правому березі.
jeugen
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