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Дивися повний текст Кредити місяця в Україні. Вибір редакції.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 09:36
Кредити місяця в Україні. Вибір редакції
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Дивися повний текст Кредити місяця в Україні. Вибір редакції.
Додано: Чет 20 вер, 2018 09:36
Все честно! Юнекс - процентна ставка: 12% річних, для пенсіонерів 10%, комісія за обслуговування кредиту: 2,99% щомісячно . Смотрим сайт банка.
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