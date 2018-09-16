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Кредити місяця в
Україні. Вибір редакції

Кредити місяця в Україні. Вибір редакції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:36

Кредити місяця в Україні. Вибір редакції

Пропонуємо до обговорення:
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:36

Все честно! Юнекс - процентна ставка: 12% річних, для пенсіонерів 10%, комісія за обслуговування кредиту: 2,99% щомісячно . Смотрим сайт банка.
Molchyn
 
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А так да - процентная ставка от 10 до 12% годовых
Molchyn
 
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