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Регулятор вимагає підвищити
ціни на електроенергію для...

Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:03

Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Дивися повний текст Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:19

Газ дорожает, доллар дорожает, электроэнергию - надо повышать. Субсидии - забирают. Процесс пошел. И это в одной из самых бедных стран.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:44

Что кроме повышения тарифов действующая власть умеет делать? Воровать?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:55

З 1 липня 2019 року в Україні має почати роботу новий ринок електроенергії. При цьому ціна електроенергії, що відпускається ТЕС і іншими виробниками, буде регулюватися виключно ринковим попитом і пропозицією.
Цікаво буде дізнатися, як же це все буде працювати, адже там і АЕС і "зелений тариф" і ТЕС - споживач отримує все в купі за усередненим тарифом...
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:01

  0mage0 написав:
З 1 липня 2019 року в Україні має почати роботу новий ринок електроенергії. При цьому ціна електроенергії, що відпускається ТЕС і іншими виробниками, буде регулюватися виключно ринковим попитом і пропозицією.
Цікаво буде дізнатися, як же це все буде працювати, адже там і АЕС і "зелений тариф" і ТЕС - споживач отримує все в купі за усередненим тарифом...


может все таки хоть слегка отожмут ахметку от корыта.. мечты мечты.. :?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:34

  trololo написав:
  0mage0 написав:
З 1 липня 2019 року в Україні має почати роботу новий ринок електроенергії. При цьому ціна електроенергії, що відпускається ТЕС і іншими виробниками, буде регулюватися виключно ринковим попитом і пропозицією.
Цікаво буде дізнатися, як же це все буде працювати, адже там і АЕС і "зелений тариф" і ТЕС - споживач отримує все в купі за усередненим тарифом...


может все таки хоть слегка отожмут ахметку от корыта.. мечты мечты.. :?

Если отожмут то я надеюсь платежка за электроэнергию придет мне меньше нежели сейчас ???
makishin60
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