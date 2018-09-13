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Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.
Дивися повний текст Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для населення
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R2
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Додано: Чет 20 вер, 2018 10:19
Газ дорожает, доллар дорожает, электроэнергию - надо повышать. Субсидии - забирают. Процесс пошел. И это в одной из самых бедных стран.
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zloy_ukr
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Додано: Чет 20 вер, 2018 10:44
Что кроме повышения тарифов действующая власть умеет делать? Воровать?
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Дикий не Дикий
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Додано: Чет 20 вер, 2018 10:55
З 1 липня 2019 року в Україні має почати роботу новий ринок електроенергії. При цьому ціна електроенергії, що відпускається ТЕС і іншими виробниками, буде регулюватися виключно ринковим попитом і пропозицією.
Цікаво буде дізнатися, як же це все буде працювати, адже там і АЕС і "зелений тариф" і ТЕС - споживач отримує все в купі за усередненим тарифом...
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0mage0
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Додано: Чет 20 вер, 2018 11:01
0mage0 написав:
З 1 липня 2019 року в Україні має почати роботу новий ринок електроенергії. При цьому ціна електроенергії, що відпускається ТЕС і іншими виробниками, буде регулюватися виключно ринковим попитом і пропозицією.
Цікаво буде дізнатися, як же це все буде працювати, адже там і АЕС і "зелений тариф" і ТЕС - споживач отримує все в купі за усередненим тарифом...
может все таки хоть слегка отожмут ахметку от корыта.. мечты мечты..
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 20 вер, 2018 11:34
trololo написав: 0mage0 написав:
З 1 липня 2019 року в Україні має почати роботу новий ринок електроенергії. При цьому ціна електроенергії, що відпускається ТЕС і іншими виробниками, буде регулюватися виключно ринковим попитом і пропозицією.
Цікаво буде дізнатися, як же це все буде працювати, адже там і АЕС і "зелений тариф" і ТЕС - споживач отримує все в купі за усередненим тарифом...
может все таки хоть слегка отожмут ахметку от корыта.. мечты мечты..
Если отожмут то я надеюсь платежка за электроэнергию придет мне меньше нежели сейчас ???
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makishin60
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