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Регулятор вимагає підвищити
ціни на електроенергію для...

Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:03

Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Дивися повний текст Регулятор вимагає підвищити ціни на електроенергію для населення.
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