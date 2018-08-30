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Нацбанк спростив доступ іноземців до внутрішніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі регулятора.
Дивися повний текст Нацбанк спростив доступ іноземців до внутрішніх держоблігацій
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Додано: Чет 20 вер, 2018 10:31
А для граждан,за счёт чьих налогов он существует- забыл.
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LuckyG
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Додано: Чет 20 вер, 2018 11:04
LuckyG написав:
А для громадян, за рахунок чиїх податків він существует- забув.
Якраз не забув. Це журналісти "забули" про це написати. На тому ж засіданні були затверджені й зміни для громадян України.
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