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Нацбанк спростив доступ
іноземців до внутрішніх...

Нацбанк спростив доступ іноземців до внутрішніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:30

Нацбанк спростив доступ іноземців до внутрішніх...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі регулятора.

Дивися повний текст Нацбанк спростив доступ іноземців до внутрішніх держоблігацій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:31

А для граждан,за счёт чьих налогов он существует- забыл.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:04

  LuckyG написав:А для громадян, за рахунок чиїх податків він существует- забув.

Якраз не забув. Це журналісти "забули" про це написати. На тому ж засіданні були затверджені й зміни для громадян України.
0mage0
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