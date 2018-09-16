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Стало відомо, де можуть прокласти
першу ділянку Hyperloop

Стало відомо, де можуть прокласти першу ділянку Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:35

Стало відомо, де можуть прокласти першу ділянку Hyperloop

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Дивися повний текст Стало відомо, де можуть прокласти першу ділянку Hyperloop.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:35

Deutsche Bahn AG: 1 January 2016 to 31 December 2016 Net profit (after taxes) 716 EUR million

https://www1.deutschebahn.com/resource/ ... e-data.pdf

ага, железка не окупается...
andrey_gorshkov80
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:07

Если финансирование будет за счет госбюджета Украины, то воровство Омеляна в предыдущие годы покажутся детским лепетом.
Im_A
 
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