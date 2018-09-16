Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть прокласти першу ділянку Hyperloop.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 10:35
Стало відомо, де можуть прокласти першу ділянку Hyperloop
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, де можуть прокласти першу ділянку Hyperloop.
Додано: Чет 20 вер, 2018 10:35
Deutsche Bahn AG: 1 January 2016 to 31 December 2016 Net profit (after taxes) 716 EUR million
ага, железка не окупается...
Додано: Чет 20 вер, 2018 11:07
Если финансирование будет за счет госбюджета Украины, то воровство Омеляна в предыдущие годы покажутся детским лепетом.
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