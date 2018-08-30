Перша в Німеччині станція заправки автомобілів скрапленим природним газом (СПГ) відкрилася в Гамбурзі.
Дивися повний текст У Німеччині почала роботу перша АЗС для заправки скрапленим природним газом.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 10:51
У Німеччині почала роботу перша АЗС для заправки...
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Дивися повний текст У Німеччині почала роботу перша АЗС для заправки скрапленим природним газом.
Додано: Чет 20 вер, 2018 10:51
Господа, проверяйте информацию, в Германии больше 5 тис. заправных станций на СПГ, и появились они намного раньше чем у нас, Нидерландах, Бельгии и Польше. Не надо писать не правду.
Это первая такая заправка для именно грузовых авто и там только СПГ.
Доверие после таких новостей падает к ресурсу....
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