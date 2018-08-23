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Верховний Суд скасував заборону
на оформлення паспорта у...

Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:24

Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Дивися повний текст Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта у формі книжки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:25

хвори на голову люди. зобов'язав то зобов'язав, але таких бланків вже не лишилось. буде дурепа без паспорту
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:32

будет ходить теперь всем решения верховного показывать, какая маладец. судьи, конечно, хотели как лучше, а получилось как всегда.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:32

Маячня якась.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:46

Однозначно мракобєска православнута з фсбешного патріархату !
maxprofit
 
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