Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.
Дивися повний текст Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта у формі книжки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 11:24
Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта у формі книжки.
Додано: Чет 20 вер, 2018 11:25
хвори на голову люди. зобов'язав то зобов'язав, але таких бланків вже не лишилось. буде дурепа без паспорту
Додано: Чет 20 вер, 2018 11:32
будет ходить теперь всем решения верховного показывать, какая маладец. судьи, конечно, хотели как лучше, а получилось как всегда.
главное оружие рашистов - ложь
|