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Затримки зарплат і тіньове
оформлення: як каратимуть за...

Затримки зарплат і тіньове оформлення: як каратимуть за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:36

Затримки зарплат і тіньове оформлення: як каратимуть за...

Пропонуємо до обговорення:
За шість місяців 2018 року було виявлено 8,8 тис. підприємців, які вели бізнес в тіні.

Дивися повний текст Затримки зарплат і тіньове оформлення: як каратимуть за це з жовтня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 11:36

У Кабміні кажуть, що першими під підозрою виявляться ті компанії, де всі співробітники поголовно отримують мінімальні зарплати, адже за офіційними даними на 1 серпня 2018 р. середня зарплата по країні становить 9170 грн.

Тобто краще взагалі не оформлювати, щоб не чіпали? :)
0mage0
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