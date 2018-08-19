За шість місяців 2018 року було виявлено 8,8 тис. підприємців, які вели бізнес в тіні.
Дивися повний текст Затримки зарплат і тіньове оформлення: як каратимуть за це з жовтня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 11:36
Затримки зарплат і тіньове оформлення: як каратимуть за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Затримки зарплат і тіньове оформлення: як каратимуть за це з жовтня.
Додано: Чет 20 вер, 2018 11:36
Тобто краще взагалі не оформлювати, щоб не чіпали? :)
|