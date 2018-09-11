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Енергетичного гіганта "зловили"
на купівлі неіснуючого...

Енергетичного гіганта "зловили" на купівлі неіснуючого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:06

Енергетичного гіганта "зловили" на купівлі неіснуючого...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба встановила, що одне з підприємств теплової генерації протягом 2016-2017 років закуповувало вугілля у фірм, які не здійснюють видобуток.

Дивися повний текст Енергетичного гіганта \"зловили\" на купівлі неіснуючого вугілля.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:06

тэс ахметовская или государственная?
trololo
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