|
|
|
Порошенко висловився про можливість відкриття ринку землі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Європейський суд з прав людини визнав мораторій на вільний ринковий обіг землі таким, що порушує права українців.
Дивися повний текст Порошенко висловився про можливість відкриття ринку землі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84608
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:10
Косюк решил, что ему и без рынка земли хорошо?
-
headshaker
-
-
- Повідомлень: 812
- З нами з: 08.05.15
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|