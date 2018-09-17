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Порошенко висловився про
можливість відкриття ринку землі

Порошенко висловився про можливість відкриття ринку землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:10

Порошенко висловився про можливість відкриття ринку землі

Пропонуємо до обговорення:
Європейський суд з прав людини визнав мораторій на вільний ринковий обіг землі таким, що порушує права українців.

Дивися повний текст Порошенко висловився про можливість відкриття ринку землі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:10

Косюк решил, что ему и без рынка земли хорошо?
headshaker
 
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