RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент назвав єдине рішення
проблеми дефіциту робочої...

Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:32

Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко закликав роботодавців встановлювати конкурентні заробітні плати.

Дивися повний текст Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої сили в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84607
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:32

..кто-то может сказать компетентно: какую з/п платят сотрудникам "Рошена"?..в "белую", или - "как обычно"??
maestro71
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:38

  maestro71 написав:..кто-то может сказать компетентно: какую з/п платят сотрудникам "Рошена"?..в "белую", или - "как обычно"??

за экскурсию ребенку на завод Карл Маркса я недавно откашлял налом
sequence
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 29.12.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:52

maestro71
компетентно могу сказать о 5-м канале, до сих пор платят минималку официально, всё остальное - в конверте
awes
 
Повідомлень: 113
З нами з: 26.04.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, awes, slonslon і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої...
R2 » Чет 20 вер, 2018 12:35
0 10
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 12:35
R2
Порошенко ввів у дію рішення про припинення договору про... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 17 вер, 2018 13:17
42 2508
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 09:50
Imp
Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на...
R2 » Пон 17 вер, 2018 21:44
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 07:11
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.