Президент України Петро Порошенко закликав роботодавців встановлювати конкурентні заробітні плати.
Дивися повний текст Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої сили в Україні.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 12:32
Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої...
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Дивися повний текст Президент назвав єдине рішення проблеми дефіциту робочої сили в Україні.
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:32
..кто-то может сказать компетентно: какую з/п платят сотрудникам "Рошена"?..в "белую", или - "как обычно"??
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:38
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:52
maestro71
компетентно могу сказать о 5-м канале, до сих пор платят минималку официально, всё остальное - в конверте
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