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У КМДА визначили суму, яку
видаватимуть пільговикам на...

У КМДА визначили суму, яку видаватимуть пільговикам на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:42

У КМДА визначили суму, яку видаватимуть пільговикам на...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві готуються ввести монетизацію безкоштовних поїздок громадським пасажирським транспортом для пільгових категорій. Щомісяця таким громадянам виплачуватимуть по 240 грн.

Дивися повний текст У КМДА визначили суму, яку видаватимуть пільговикам на проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:43

Нарешті.
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:51

Нарешті буде,коли люди дійсно отримують ці гроші.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:53

  sena_2008atp написав:Нарешті буде,коли люди дійсно отримують ці гроші.

Слушне зауваження :) Сподіваюся, отримають :)
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:56

Транспортники с трудом и с долгами отримували компенсацию за перевоз льготников.
Сомнительно, что льготникам будут давать эти деньги без проблем.
Очень сомнительно.
detroytred
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