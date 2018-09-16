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У КМДА визначили суму, яку видаватимуть пільговикам на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:42
Пропонуємо до обговорення:
У Києві готуються ввести монетизацію безкоштовних поїздок громадським пасажирським транспортом для пільгових категорій. Щомісяця таким громадянам виплачуватимуть по 240 грн.
Дивися повний текст У КМДА визначили суму, яку видаватимуть пільговикам на проїзд
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Додано: Чет 20 вер, 2018 12:43
Нарешті.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 12:51
Нарешті буде,коли люди дійсно отримують ці гроші.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 12:56
Транспортники с трудом и с долгами отримували компенсацию за перевоз льготников.
Сомнительно, что льготникам будут давать эти деньги без проблем.
Очень сомнительно.
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detroytred
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