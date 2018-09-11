У зв'язку зі зношеністю мереж водопостачання втрати окремих водоканалів досягають 45%.
Дивися повний текст Втрати окремих водоканалів через зношеність мереж досягають 45%.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 12:47
Втрати окремих водоканалів через зношеність мереж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Втрати окремих водоканалів через зношеність мереж досягають 45%.
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:47
Тобто заливаємо 1 кубометр, а споживач отримує 0.7? Непогані втрати. А решта на вулицю виливається?
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