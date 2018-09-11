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Втрати окремих водоканалів
через зношеність мереж...

Втрати окремих водоканалів через зношеність мереж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:47

Втрати окремих водоканалів через зношеність мереж...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку зі зношеністю мереж водопостачання втрати окремих водоканалів досягають 45%.

Дивися повний текст Втрати окремих водоканалів через зношеність мереж досягають 45%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 12:47

норматив таких втрат становить 30%

Тобто заливаємо 1 кубометр, а споживач отримує 0.7? Непогані втрати. А решта на вулицю виливається?
0mage0
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