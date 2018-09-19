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"Комусь буде боляче": юрист пояснив, чому проблема...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 12:57
Пропонуємо до обговорення:
Вирішення проблеми авто на єврономерах в Україні слід очікувати не раніше, ніж через два роки. Такий прогноз озвучив автоюрист Богдан Глядик. На його думку, щонайменше до парламентських виборів жодні законопроекти щодо "євроблях" ухвалені не будуть.
Дивися повний текст \"Комусь буде боляче\": юрист пояснив, чому проблема \"єврономерів\" не вирішується
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Додано: Чет 20 вер, 2018 12:57
А можно я заплачу налоги после выборов, но не сейчас?
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Додано: Чет 20 вер, 2018 13:35
"Или это болезненно воспримут владельцы автомобилей на украинских номерах"
Я владелец автомобиля на украинских номерах и восприму это нормально, о какой болезненности речь? Или мне вечно на одной машине ездить? Куплю вторую, третью, о чем вы говорите?
Если о жабе, то она зависит от человека, такие жабы на все реагируют одинаково, на машину соседа, на зарплату соседа, на жену соседа и т.д.
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