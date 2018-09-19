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В Україні скасували обов'язкове проектування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 13:33
Пропонуємо до обговорення:
Нова редакція державних будівельних норм "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", в якій скасовано обов'язкове проектування сміттєпроводів у житлових будинках, набрала чинності.
Дивися повний текст В Україні скасували обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках
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Додано: Чет 20 вер, 2018 13:34
Еще бы ввели в нормы обязательное наличие подземных паркингов для многоэтажок (хотя бы для городов уровня обл.центра).
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