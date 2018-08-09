Адміністративні штрафи плюсуються до фінансових.
Дивися повний текст Які штрафи чекають за порушення трудового законодавства (інфографіка).
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Додано: Чет 20 вер, 2018 14:02
Які штрафи чекають за порушення трудового законодавства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які штрафи чекають за порушення трудового законодавства (інфографіка).
Додано: Чет 20 вер, 2018 14:33
vega7at, не знаю про поводу США, в Германии за превышение до 10 км/ч штраф 30 евро, за превышение до 40км/ч штраф более 150. Не надо рассказывать насколько низкие штрафы за пределами Украины. Кстати зп чистыми в размере 1500 евро считается уже хорошей.
Тот кто не нарушает, штрафы не платит.
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