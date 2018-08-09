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Які штрафи чекають за порушення
трудового законодавства...

Які штрафи чекають за порушення трудового законодавства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 14:02

Які штрафи чекають за порушення трудового законодавства...

Пропонуємо до обговорення:
Адміністративні штрафи плюсуються до фінансових.

Дивися повний текст Які штрафи чекають за порушення трудового законодавства (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 14:33

vega7at, не знаю про поводу США, в Германии за превышение до 10 км/ч штраф 30 евро, за превышение до 40км/ч штраф более 150. Не надо рассказывать насколько низкие штрафы за пределами Украины. Кстати зп чистыми в размере 1500 евро считается уже хорошей.
Тот кто не нарушает, штрафы не платит.
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