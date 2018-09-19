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У Євросоюзі пояснили
скорочення фіндопомоги Україні

У Євросоюзі пояснили скорочення фіндопомоги Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 14:24

У Євросоюзі пояснили скорочення фіндопомоги Україні

Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз скорочує фінансову допомогу Україні, оскільки країна виходить з кризи.

Дивися повний текст У Євросоюзі пояснили скорочення фіндопомоги Україні.
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