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Стрімке зростання цін на
нафту спричинило бурхливу...

Стрімке зростання цін на нафту спричинило бурхливу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 18:25

Стрімке зростання цін на нафту спричинило бурхливу...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп вимагає від ОПЕК знизити ціни на нафту напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ 22-23 вересня в Алжирі.

Дивися повний текст Стрімке зростання цін на нафту спричинило бурхливу реакцію Трампа.
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