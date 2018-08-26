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Стрімке зростання цін на нафту спричинило бурхливу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп вимагає від ОПЕК знизити ціни на нафту напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ 22-23 вересня в Алжирі.
Дивися повний текст Стрімке зростання цін на нафту спричинило бурхливу реакцію Трампа
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