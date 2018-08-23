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Документи для водіїв
пропонують зробити електронними

Документи для водіїв пропонують зробити електронними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 19:13

Документи для водіїв пропонують зробити електронними

Пропонуємо до обговорення:
Новий законопроект був зареєстрований на сайті парламенту України

Дивися повний текст Документи для водіїв пропонують зробити електронними.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 19:13

Вообще-то, не совсем по европейски, но зато прогрессивно. Тем более, что во всех полицейских патрульных авто планшеты (с интернетом) присутствуют. В Грузии уже несколько лет работает - нормально. Зато компанию увидим, как наши "радетели" о пересичном заботятся...
Radon
 
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