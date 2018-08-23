Новий законопроект був зареєстрований на сайті парламенту України
Дивися повний текст Документи для водіїв пропонують зробити електронними.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 19:13
Документи для водіїв пропонують зробити електронними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Документи для водіїв пропонують зробити електронними.
Додано: Чет 20 вер, 2018 19:13
Вообще-то, не совсем по европейски, но зато прогрессивно. Тем более, что во всех полицейских патрульных авто планшеты (с интернетом) присутствуют. В Грузии уже несколько лет работает - нормально. Зато компанию увидим, как наши "радетели" о пересичном заботятся...
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