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Росія встановила пострадянський
рекорд з видобутку нафти

Росія встановила пострадянський рекорд з видобутку нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 19:19

Росія встановила пострадянський рекорд з видобутку нафти

Пропонуємо до обговорення:
"У вересні добовий видобуток нафти в Росії ненадовго перевищував 1,553 млн тонн, або 11,38 млн барелів на добу", – повідомляє агентство.

Дивися повний текст Росія встановила пострадянський рекорд з видобутку нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 19:19

А как же договор с ОПЕК по сокращению обьемов? Не стоит и бумаги, на которой он написан?
Sommer
 
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