"У вересні добовий видобуток нафти в Росії ненадовго перевищував 1,553 млн тонн, або 11,38 млн барелів на добу", – повідомляє агентство.
Дивися повний текст Росія встановила пострадянський рекорд з видобутку нафти.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 19:19
Росія встановила пострадянський рекорд з видобутку нафти
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Дивися повний текст Росія встановила пострадянський рекорд з видобутку нафти.
Додано: Чет 20 вер, 2018 19:19
А как же договор с ОПЕК по сокращению обьемов? Не стоит и бумаги, на которой он написан?
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