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В Україні немає карти доріг – "Укрпошта"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 20:01
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укрпошта" відзначає відсутність в Україні повноцінної карти дорожньої інфраструктури.
Дивися повний текст В Україні немає карти доріг – \"Укрпошта\"
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