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День фінансів, 20 серпня:
штрафи роботодавцям,...

День фінансів, 20 серпня: штрафи роботодавцям,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 20:37

День фінансів, 20 серпня: штрафи роботодавцям,...

Пропонуємо до обговорення:
Які штрафи накладатимуть на недобросовісних роботодавців, і скільки виділятимуть на безкоштовний проїзд у транспорті.

Дивися повний текст День фінансів, 20 серпня: штрафи роботодавцям, монетизація для пільговиків, збитки \"Укрпошти\".
R2
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