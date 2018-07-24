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Іноземні інвестори, нарешті,
вірять у перспективу...

Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 21:14

Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу...

Пропонуємо до обговорення:
Вжиті заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості України отримали очікуваний ефект, зазначає глава держави Петро Порошенко.

Дивися повний текст Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу України - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 21:14

Та да, иностранные инвесторы верят, но только в краткосрок и под 9.1% годовых
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 22:01

Re: Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу...

Мы уже не верим, а иностранцы верят.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 22:28

самое интересное что сам президент не верит и предпочитает держать денежки в офшорах...
Cler
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