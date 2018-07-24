Вжиті заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості України отримали очікуваний ефект, зазначає глава держави Петро Порошенко.
Дивися повний текст Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу України - Порошенко.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 21:14
Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу України - Порошенко.
Додано: Чет 20 вер, 2018 21:14
Та да, иностранные инвесторы верят, но только в краткосрок и под 9.1% годовых
Додано: Чет 20 вер, 2018 22:01
Re: Іноземні інвестори, нарешті, вірять у перспективу...
Мы уже не верим, а иностранцы верят.
Додано: Чет 20 вер, 2018 22:28
самое интересное что сам президент не верит и предпочитает держать денежки в офшорах...
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