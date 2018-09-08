Крім того, можна замість житла взяти грошову компенсацію.
Дивися повний текст Українським військовим компенсують втрачену нерухомість в Криму і на Донбасі.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 21:37
Українським військовим компенсують втрачену нерухомість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським військовим компенсують втрачену нерухомість в Криму і на Донбасі.
Додано: Чет 20 вер, 2018 21:37
то есть предателям и трусам, которые сдали Крым и Донбасс еще и жилье положено за счет бюджета ?
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