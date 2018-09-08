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Українським військовим компенсують
втрачену нерухомість...

Українським військовим компенсують втрачену нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 21:37

Українським військовим компенсують втрачену нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, можна замість житла взяти грошову компенсацію.

Дивися повний текст Українським військовим компенсують втрачену нерухомість в Криму і на Донбасі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 21:37

то есть предателям и трусам, которые сдали Крым и Донбасс еще и жилье положено за счет бюджета ?
lwa
 
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