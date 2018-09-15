В Україні з 1 вересня 2018 року дозволили звужувати смуги руху на дорогах.
Дивися повний текст На українських дорогах звузили смуги руху: експерт пояснив, навіщо це потрібно.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 21:58
На українських дорогах звузили смуги руху: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українських дорогах звузили смуги руху: експерт пояснив, навіщо це потрібно.
Додано: Чет 20 вер, 2018 22:17
как можно рассуждать о ширине полос в стране где половина дорог не имеет разметки?...
Додано: Чет 20 вер, 2018 22:27
І як автобус завширшки 2.9 м. буде рухатися смугою завширшки 3 м?
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