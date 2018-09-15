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На українських дорогах звузили
смуги руху: експерт...

На українських дорогах звузили смуги руху: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 21:58

На українських дорогах звузили смуги руху: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 вересня 2018 року дозволили звужувати смуги руху на дорогах.

Дивися повний текст На українських дорогах звузили смуги руху: експерт пояснив, навіщо це потрібно.
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