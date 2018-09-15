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У Києві закриють на
ремонт проспект Бандери

У Києві закриють на ремонт проспект Бандери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 22:10

У Києві закриють на ремонт проспект Бандери

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті КМДА.

Дивися повний текст У Києві закриють на ремонт проспект Бандери.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 22:10

можно вообще его закрыть ... только из за названия...
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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