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Danske Bank загрожує рекордний штраф у Данії на суму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 22:30
Пропонуємо до обговорення:
Danske Bank A/S загрожує рекордний штраф у Данії, якщо у справі про відмивання коштів через естонський підрозділ буде встановлена його вина, заявив данський міністр промисловості, підприємництва та фінансових послуг Данії Расмус Ярлов.
Дивися повний текст Danske Bank загрожує рекордний штраф у Данії на суму $630 млн - міністр
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Додано: Чет 20 вер, 2018 22:30
Крім того, Данія заборонить використання купюр номіналом 500 євро для обміну і як платіжний засіб
Це якийсь маразм, це ж законний засіб платежу, міняйте тоді на купюри меншого номіналу.
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