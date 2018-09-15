Про це пише Engadget.
Дивися повний текст IKEA до 2020 року знизить викиди вуглекислого газу до нуля.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 22:56
IKEA до 2020 року знизить викиди вуглекислого газу до нуля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IKEA до 2020 року знизить викиди вуглекислого газу до нуля.
Додано: Чет 20 вер, 2018 22:57
Якщо до нуля, то треба й весь персонал звільнити. Бо вони вуглекислий газ видихають.
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