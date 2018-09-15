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IKEA до 2020 року знизить
викиди вуглекислого газу до нуля

IKEA до 2020 року знизить викиди вуглекислого газу до нуля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 22:56

IKEA до 2020 року знизить викиди вуглекислого газу до нуля

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Engadget.

Дивися повний текст IKEA до 2020 року знизить викиди вуглекислого газу до нуля.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 22:57

Якщо до нуля, то треба й весь персонал звільнити. Бо вони вуглекислий газ видихають.
ovg
 
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