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Американський банкір викупив борги українського ритейлера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 00:35
Пропонуємо до обговорення:
Підконтрольна американському банкіру Пітеру Штерну компанія «Ритейл Кепітал» придбала права вимоги за двома кредитами ДП «Строй-Маркет Груп» (входить до групи мережі супермаркетів «Фуршет»).
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 00:35
теперь то фуршеты начнут развиваться, может быть их станет даже больше чем ашанов
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 00:38
"Американський"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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