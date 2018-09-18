Економіка України зростає третій рік поспіль, реальні доходи населення за 2017 рік зросли на 6%.
Дивися повний текст Ірина Бордюг: чи може страхування життя стати альтернативою банківському депозиту?.
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 05:45
Ірина Бордюг: чи може страхування життя стати...
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Дивися повний текст Ірина Бордюг: чи може страхування життя стати альтернативою банківському депозиту?.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 05:45
Ирина подскажите, пожалуйста.В какой страховой Компании в Украине,можно сделать накопления в иностранной валюте.И укажите ,согласно каким Законодательным документам.
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