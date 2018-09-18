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Ірина Бордюг: чи може
страхування життя стати...

Ірина Бордюг: чи може страхування життя стати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 05:45

Ірина Бордюг: чи може страхування життя стати...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України зростає третій рік поспіль, реальні доходи населення за 2017 рік зросли на 6%.

Дивися повний текст Ірина Бордюг: чи може страхування життя стати альтернативою банківському депозиту?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 05:45

Ирина подскажите, пожалуйста.В какой страховой Компании в Украине,можно сделать накопления в иностранной валюте.И укажите ,согласно каким Законодательным документам.
nichgi
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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