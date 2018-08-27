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Каліфорнія ухвалить закон про кібербезпеку розумного будинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 07:09
Пропонуємо до обговорення:
Якщо губернатор Каліфорнії підпише вже схвалений законодавцями штату документ, виробники девайсів для розумного будинку будуть зобов'язані забезпечувати максимальну безпеку на всіх, без винятку, пристроях.
Дивися повний текст Каліфорнія ухвалить закон про кібербезпеку розумного будинку
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 07:09
Не понятная формулировка "обязаны обеспечивать максимальную безопасность". Чем она отличается от не максимальной, кто будет проверять наличие максимальной безопасности и какова ответственность за необеспечение таковой?
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Кузя
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