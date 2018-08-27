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Каліфорнія ухвалить закон про
кібербезпеку розумного будинку

Каліфорнія ухвалить закон про кібербезпеку розумного будинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 07:09

Каліфорнія ухвалить закон про кібербезпеку розумного будинку

Пропонуємо до обговорення:
Якщо губернатор Каліфорнії підпише вже схвалений законодавцями штату документ, виробники девайсів для розумного будинку будуть зобов'язані забезпечувати максимальну безпеку на всіх, без винятку, пристроях.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 07:09

Не понятная формулировка "обязаны обеспечивать максимальную безопасность". Чем она отличается от не максимальной, кто будет проверять наличие максимальной безопасности и какова ответственность за необеспечение таковой?
Кузя
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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