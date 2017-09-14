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Україна купила у Росії
ядерне паливо на $173 млн

Україна купила у Росії ядерне паливо на $173 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 07:16

Україна купила у Росії ядерне паливо на $173 млн

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-липні 2018 року придбала ядерне паливо на загальну суму $248,1 млн, що на 9,8% менше, ніж за аналогічний період 2017 року ($275,1 млн).

Дивися повний текст Україна купила у Росії ядерне паливо на $173 млн.
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