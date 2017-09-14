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Скільки порушень збирають тестові камери автофіксації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Скоро штрафи водії отримуватимуть у вигляді так званих «листів щастя».
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R2
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 08:17
Супер. Скорее бы уже.
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yevgenmuza
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 08:20
а евробомжам куда писать будут, на литву?
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trololo
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 08:46
С ними пообщаются пограничники
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dotster
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