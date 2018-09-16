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Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 5,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2018 року зріс на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 5,4%
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 08:56
Какая-то странная цифра по Луганской области, особенно в сравнении с другими областями.
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