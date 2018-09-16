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МВФ підбив підсумки
роботи місії в Україні

МВФ підбив підсумки роботи місії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 09:59

МВФ підбив підсумки роботи місії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Обговорення тривають.

Дивися повний текст МВФ підбив підсумки роботи місії в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 09:59

Денег в этом году уже не будет. Таков итог переговоров.
mikola963
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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