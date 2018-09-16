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МВФ підбив підсумки роботи місії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Обговорення тривають.
Дивися повний текст МВФ підбив підсумки роботи місії в Україні
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 09:59
Денег в этом году уже не будет. Таков итог переговоров.
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mikola963
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Чет 20 вер, 2018 22:08
p_a_l
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