Приватбанк заблокував вже більше 1,5 тисячі рахунків осіб, причетних до наркоторгівлі.
Дивися повний текст Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців.
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 10:04
Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 10:04
І як вони відрізняють торговця наркотою від торговця, скажімо, намистами?
Додано: П'ят 21 вер, 2018 10:15
0mage0 В платежке написано "Оплата за поставки наркотиков согласно договора №.. от ..."
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