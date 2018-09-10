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Приватбанк заблокував півтори
тисячі рахунків наркоторговців

Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 10:04

Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк заблокував вже більше 1,5 тисячі рахунків осіб, причетних до наркоторгівлі.

Дивися повний текст Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців.
R2
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І як вони відрізняють торговця наркотою від торговця, скажімо, намистами?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 10:15

0mage0 В платежке написано "Оплата за поставки наркотиков согласно договора №.. от ..." :D
romiks2009
 
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