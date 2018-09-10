Силові дії стосовно бізнесу неприпустимі, вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Силові дії стосовно бізнесу неприпустимі - Гройсман про обшуки в \"Буковелі\".
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:21
Силові дії стосовно бізнесу неприпустимі - Гройсман про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Силові дії стосовно бізнесу неприпустимі - Гройсман про обшуки в \"Буковелі\".
Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:22
Это как, одна рука бьет, а другая грозит пальцем, что это недопустимо?
Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:26
Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:54
Re: Силові дії стосовно бізнесу неприпустимі - Гройсман про.
Смотря что называть "бизнесом", и "почему Воры не сидят в тюрьмах?":
Это лохам лапшу на уши вешают.
На самом деле для него это сверх заработок.
Например:
"Евробляхи"
- Евробляхи на территории Украины находятся ЗАКОННО.
- Вопрос в том, что те, кто на них ездит по сути работает на "иностранного собственника автомобиля".
- А почему, как резидент иностранной фирмы, что ведёт хозяйственную деятельность на территории Украины путём эксплуатации транспортного средства - он не платит налоги в Украине?
- это кому "Выгодно"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:21
Причём тут СБУ ?????
Они должны помоему заниматься шпионами, сепарами, .... выявлять опасные ситуации,....
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