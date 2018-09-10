Силові дії стосовно бізнесу неприпустимі - Гройсман про...

Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:54

Смотря что называть "бизнесом", и "почему Воры не сидят в тюрьмах?":

Это лохам лапшу на уши вешают.

На самом деле для него это сверх заработок.

Например:

"Евробляхи"

- Евробляхи на территории Украины находятся ЗАКОННО.

- Вопрос в том, что те, кто на них ездит по сути работает на "иностранного собственника автомобиля".

- А почему, как резидент иностранной фирмы, что ведёт хозяйственную деятельность на территории Украины путём эксплуатации транспортного средства - он не платит налоги в Украине?

- это кому "Выгодно"?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.