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Зростання економіки України
виявилося кращим від...

Зростання економіки України виявилося кращим від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:55

Зростання економіки України виявилося кращим від...

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка прискорила зростання до 3,8% у другому кварталі 2018 у річному вимірі. Фактичні темпи зростання реального ВВП були вищими від очікувань Національного банку в 3,2%. Головною причиною став ранній старт збору врожаю цього року.

Дивися повний текст Зростання економіки України виявилося кращим від прогнозів Нацбанку.
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