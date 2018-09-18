|
|
Зростання економіки України виявилося кращим від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:55
Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка прискорила зростання до 3,8% у другому кварталі 2018 у річному вимірі. Фактичні темпи зростання реального ВВП були вищими від очікувань Національного банку в 3,2%. Головною причиною став ранній старт збору врожаю цього року.
Дивися повний текст Зростання економіки України виявилося кращим від прогнозів Нацбанку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84631
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему