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Кабмін презентував проект
держбюджету: скільки дадуть...

Кабмін презентував проект держбюджету: скільки дадуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:57

Кабмін презентував проект держбюджету: скільки дадуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019-му зростання ВВП складе 3%.

Дивися повний текст Кабмін презентував проект держбюджету: скільки дадуть українцям і на що витратять гроші.
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