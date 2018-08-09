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За хабар в 64,5 тис. грн київського чиновника засудили...
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Главу конкурсної комісії з відбору керівників навчальних закладів Києва засудили до штрафу в 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25,5 тис. грн). Відповідне рішення виніс у понеділок, 17 вересня, Дарницький райсуд Києва.
Дивися повний текст За хабар в 64,5 тис. грн київського чиновника засудили до штрафу в 25,5 тисячі
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:44
так он все равно в плюсе получается.... вот она схема
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:36
Штраф насчитали, как неуплату НДС+подоходного налога
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antey1969
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:39
Та да, тут уже вопрос к прокуратуре, почему ему инкриминировали ч.1 ст.368, которая применяется только в случае взятки, не превышающей 100 НМД (т.е. 1700грн). А 64.5тыс.грн - это взятка в особо крупном размере, которая "карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна."
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BlackFedor
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