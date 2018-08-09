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За хабар в 64,5 тис. грн київського чиновника засудили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Главу конкурсної комісії з відбору керівників навчальних закладів Києва засудили до штрафу в 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25,5 тис. грн). Відповідне рішення виніс у понеділок, 17 вересня, Дарницький райсуд Києва.
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