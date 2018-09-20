В Україні злетять тарифи на комуналку: хто не відчує різниці

Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:40

Советы по экономии смахивают на разводняк для покупок всяких насадок и пр.. смысл если экономь, не экономь а дело идет к оплате "за подключение"? Чем больше экономим тем больше вложат в фиксированную часть оплаты. ...Выходом остается только повышение энергоэффективности... ну почему вот есть пример государственная АЭС -Гкал тепла стоит всего 242,3 грн. и частная "сами знаете кого ТЭС" - за Гкал платят 1355 грн. То есть если в марте поменять керманычей то можно уменьшить расходы без всякой дури по экономии.

Так же нынешняя власть в случае ее перевыборов нам намекает в статье - Поэтому мечтать о том, что тарифы будут снижаться, в наших реалиях не приходится... то есть если эти керманычи остануться у руля то тарифы и далее будут расти. Даже автор статьи как то скромненько берет отопление однушек. Вот говорит - в Харькове – 1,7 тыс. грн, а в Киеве – 1,6 тыс.. но более половины семей живет в 2-3-ке. То есть расход будет раза в 2-3 выше, где то 1,6 тыс * 3 = 4 тысячи. Если средняя зарплата на руки около 5 тысяч то практически надо отдать все.. Субсидии многие не получат так как Вам доходы посчитают вплоть до стипендии и завтраков в школе ребенка а вот расходы на одну квартиру и если есть вторая считать будут отдельно. Расходы эти керманычи не суммируют. То есть по сути субсидии получит только одинокий пенсионер.

PS В общем большое "спасибо" тем 54% населения за их голосование за сами знаете кого в 2014 году. Осталось в марте подтвердить свой выбор за рост тарифов).