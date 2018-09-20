Про це повідомляє видання The Telegraph.
Дивися повний текст Порошенко подав до суду на BBC за \"платну\" зустріч з Трампом - The Telegraph.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:54
Порошенко подав до суду на BBC за "платну" зустріч з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко подав до суду на BBC за \"платну\" зустріч з Трампом - The Telegraph.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:54
Так а зачем платить то было? Ну от что то не вериться в ложь такой компании как BBC. А вот ПАП нам врал и не раз, чего только "закончу войну за неделю" стоит.. про реформы судейско/прокуроских контор и говорить не стоит как и про борьбу с коррупцией.
В общем посмотрим чем суд закончиться.. интересно а если BBC его выигрнет, что тогда??
|