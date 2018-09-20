За її словами, в 2019 році на погашення та обслуговування державного боргу доведеться витратити 417,4 млрд гривень.
Дивися повний текст Мінфін назвав суму погашення держборгу в 2019 році.
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:06
Мінфін назвав суму погашення держборгу в 2019 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін назвав суму погашення держборгу в 2019 році.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:06
а гасить будем новыми долгами и выручкой от приватизации.
а если не дадут в долг и не будет выручки - ниче страшного, позовем Яресько.
хотя даже Яресько придется непросто - "реструктуризация реструктуризированного" заметно оживит и так веселый "инвестиционный климат", не говоря о прочих плюшках
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