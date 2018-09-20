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Мінфін назвав суму погашення
держборгу в 2019 році

Мінфін назвав суму погашення держборгу в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:06

Мінфін назвав суму погашення держборгу в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, в 2019 році на погашення та обслуговування державного боргу доведеться витратити 417,4 млрд гривень.

Дивися повний текст Мінфін назвав суму погашення держборгу в 2019 році.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:06

а гасить будем новыми долгами и выручкой от приватизации.
а если не дадут в долг и не будет выручки - ниче страшного, позовем Яресько.
хотя даже Яресько придется непросто - "реструктуризация реструктуризированного" заметно оживит и так веселый "инвестиционный климат", не говоря о прочих плюшках
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