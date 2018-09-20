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Киянам в КМДА обіцяють
е-квитки вже з листопада

Киянам в КМДА обіцяють е-квитки вже з листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:48

Киянам в КМДА обіцяють е-квитки вже з листопада

Пропонуємо до обговорення:
Зараз в трамваях, автобусах і тролейбусах встановлюють валідатори для зчитування е-квитків.

Дивися повний текст Киянам в КМДА обіцяють е-квитки вже з листопада.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:48

насмешила фраза "в любом общественном транспорте, кроме ... метро" - и когда это метро перестало быть общественным транспортом?...
Cler
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