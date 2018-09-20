Зараз в трамваях, автобусах і тролейбусах встановлюють валідатори для зчитування е-квитків.
Дивися повний текст Киянам в КМДА обіцяють е-квитки вже з листопада.
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:48
Киянам в КМДА обіцяють е-квитки вже з листопада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам в КМДА обіцяють е-квитки вже з листопада.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 14:48
насмешила фраза "в любом общественном транспорте, кроме ... метро" - и когда это метро перестало быть общественным транспортом?...
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