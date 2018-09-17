RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна закупить станції
стеження за швидкістю на...

Україна закупить станції стеження за швидкістю на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:08

Україна закупить станції стеження за швидкістю на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міністр Володимир Омелян.

Дивися повний текст Україна закупить станції стеження за швидкістю на дорогах на мільярд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84637
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:08

интересно сколько с этого миллиарда осядет в корманах опельяна?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 15.07.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:16

дороги сначала сделайте, чтобы контролировать что было...
korzov
 
Повідомлень: 5
З нами з: 12.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:20

  Cler написав:интересно сколько с этого миллиарда осядет в корманах опельяна?...

"боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет", точнее не смотрите Шария :)
sequence
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 29.12.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, cannabis_ua і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна наторгувала "в мінус" на $4 млрд 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 17 вер, 2018 08:01
66 3432
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 15:27
Sommer
Україна домовилася з МВФ про підвищення ціни на газ —... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Вів 18 вер, 2018 12:12
86 3643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 14:16
Imp
Україна купила у Росії ядерне паливо на $173 млн
R2 » П'ят 21 вер, 2018 07:16
1 31
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 07:16
tataaratta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.