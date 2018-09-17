Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міністр Володимир Омелян.
Дивися повний текст Україна закупить станції стеження за швидкістю на дорогах на мільярд.
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:08
Україна закупить станції стеження за швидкістю на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна закупить станції стеження за швидкістю на дорогах на мільярд.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:20
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