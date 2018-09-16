Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
Дивися повний текст В Україні тимчасово скасували поїзд \"Інтерсіті\".
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:47
В Україні тимчасово скасували поїзд "Інтерсіті"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні тимчасово скасували поїзд \"Інтерсіті\".
Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:47
Эти журналюги... Надо было уже писать, что в Украине отменили поезда - Так гораздо ярче было бы. Прям сенсация)))
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