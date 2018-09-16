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В Україні тимчасово
скасували поїзд "Інтерсіті"

В Україні тимчасово скасували поїзд "Інтерсіті"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:47

В Україні тимчасово скасували поїзд "Інтерсіті"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Дивися повний текст В Україні тимчасово скасували поїзд \"Інтерсіті\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 15:47

Эти журналюги... Надо было уже писать, что в Украине отменили поезда - Так гораздо ярче было бы. Прям сенсация)))
aspdima
 
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